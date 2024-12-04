Ежегодно свыше 650 тыс. белорусов получают травмы в зимний период

Чтобы зима была в радость и ничто не могло ее омрачить, нужно быть особенно внимательными. Ежегодно свыше 650 тысяч белорусов получают травмы в этот период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С началом сезона проблема травмирования обретает наибольшую актуальность.

Резкое похолодание, осадки, смена температурного режима, гололед и неприспособленность к изменяющимся погодным условиям – основные факторы. В списке причин зимнего травматизма лидирует гололед. Наибольшее количество повреждений связаны именно с падением. Также немалая доля случаев приходится на зимние развлечения. Наиболее подвержено травмированию пожилое население и дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Юрий Лихачевский, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Анализ травматизма в целом по стране показывает, что цифры его в настоящее время остаются достаточно высокими. Это говорит о недостаточном родительском контроле за детьми. Соответственно, воспитательная работа обязательна, то есть она должна присутствовать, ребенок не должен оставаться на улице без присмотра. В зимний период актуальна обувь, которую используют дети. Она должна быть прорезиненной, устойчивой.

Чаще всего в учреждения здравоохранения поступают с переломами верхних и нижних конечностей. Это связано с неграмотной группировкой тела во время падения. Важно быть осведомленным о потенциальных опасностях и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать неприятных ситуаций в зимний период.