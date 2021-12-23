В Беларусь из Китая доставили 1,1 млн доз вакцины против COVID-19

Новости Беларуси. В Беларусь доставили очередную партию китайской вакцины от коронавируса Vero Cell. 1 миллион 100 тысяч доз были закуплены Минздавом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж военно-транспортного самолета совершил полет по маршруту Мачулищи – Пекин – Мачулищи, преодолев в общей сложности около 13,5 тысячи километров.

Китай одним из первых в мире начал разработку своей вакцины. По утверждению производителя, она эффективна и против новых штаммов коронавируса. Именно этот препарат уже начиная со следующей недели будет использоваться в нашей стране для вакцинации детей начиная с 12 лет. Чтобы ребенку сделали прививку, родителям или иным законным представителям необходимо будет подписать согласие на вакцинацию.