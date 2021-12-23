«Они очень талантливые и артистичные». Курсанты Военной академии подарили праздник деткам

Новости Беларуси. В предпраздничные дни военные ведомства страны традиционно не остаются в стороне от масштабной благотворительной акции, которая продолжает дарить радость детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, курсанты приезжают в детские дома и интернаты не только с подарками, но стараются развеселить воспитанников праздничной программой. Такие встречи запоминаются ребятам надолго, ведь проходят они в обстановке радости и счастья. На этот раз теплом и вниманием военные окружили деток столичного социально-педагогического учреждения с приютом.

Мария Юсупова, директор социально-педагогического учреждения с приютом Первомайского района г. Минска:

Ребята приезжают к нам каждый год, дарят нам великолепное настроение, замечательные праздники. Такое впечатление, что они являются не курсантами Военной академии, а студентами театрального вуза. Они очень талантливые, артистичные, очень доброжелательные. Мы всегда рады их видеть. У них замечательные представления, и мы очень благодарим их и руководство Военной академии за проведение мероприятия.