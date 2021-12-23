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«Они очень талантливые и артистичные». Курсанты Военной академии подарили праздник деткам

23 декабря 2021 07:50
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Новости Беларуси. В предпраздничные дни военные ведомства страны традиционно не остаются в стороне от масштабной благотворительной акции, которая продолжает дарить радость детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Они очень талантливые и артистичные». Курсанты Военной академии подарили праздник деткам-1

Как правило, курсанты приезжают в детские дома и интернаты не только с подарками, но стараются развеселить воспитанников праздничной программой. Такие встречи запоминаются ребятам надолго, ведь проходят они в обстановке радости и счастья. На этот раз теплом и вниманием военные окружили деток столичного социально-педагогического учреждения с приютом.  

«Они очень талантливые и артистичные». Курсанты Военной академии подарили праздник деткам-4

Мария Юсупова, директор социально-педагогического учреждения с приютом Первомайского района г. Минска:
Ребята приезжают к нам каждый год, дарят нам великолепное настроение, замечательные праздники. Такое впечатление, что они являются не курсантами Военной академии, а студентами театрального вуза. Они очень талантливые, артистичные, очень доброжелательные. Мы всегда рады их видеть. У них замечательные представления, и мы очень благодарим их и руководство Военной академии за проведение мероприятия.  

«Они очень талантливые и артистичные». Курсанты Военной академии подарили праздник деткам-7

Одна из самых добрых и важных предновогодних акций продолжится до Старого Нового года. А это значит, с каждый днем будет все больше счастливых детей, чьи желания исполнились.  

# Новый год # общество # Мария Юсупова # Фотофакт

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