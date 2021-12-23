Спецэффекты и необычные декорации. Какой будет Главная ёлка Беларуси?

Новости Беларуси. 23 декабря на сцене Дворца Республики оживет новая зимняя сказка для маленьких белорусов. Там представят красочное новогоднее шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз организаторы Главной елки страны обещают настоящее волшебство для юных зрителей, которое заворожит даже взрослых. Это и необычные декорации, и спецэффекты.