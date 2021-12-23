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Спецэффекты и необычные декорации. Какой будет Главная ёлка Беларуси?

23 декабря 2021 07:31
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Новости Беларуси. 23 декабря на сцене Дворца Республики оживет новая зимняя сказка для маленьких белорусов. Там представят красочное новогоднее шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Спецэффекты и необычные декорации. Какой будет Главная ёлка Беларуси?-1

На этот раз организаторы Главной елки страны обещают настоящее волшебство для юных зрителей, которое заворожит даже взрослых. Это и необычные декорации, и спецэффекты.  

Спецэффекты и необычные декорации. Какой будет Главная ёлка Беларуси?-4

Большой зал Дворца превратится в сказочную пущу. Поразят и колоритные костюмы персонажей. Музыкальное оформление Президентского оркестра. И, конечно, антуражный сюжет. Вдохновиться представлением можно будет до 4 января.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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