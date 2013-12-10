-91º - новый рекорд отрицательной температуры зафиксировали в Антарктиде

Новости Антарктиды. -91ºϹ! Новый рекорд отрицательной температуры зафиксировали в Антарктиде. Измерения проводили около японской исследовательской станции. Предыдущее достижение было зафиксировано 30 лет назад - рядом с советской станцией «Восток» — оно было на два градуса меньше.

К слову, с этого дня похолодает и в Беларуси — не на десятки градусов, но ощутимо. Днём в разных регионах от 2 до 9 градусов мороза. А вот ночью и до -15ºϹ. Далее погода будет переменчивой.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Владельцам автотранспорта — быть предельно осторожными, потому что вот эта слякоть, которая сейчас наблюдается у нас, будет потихоньку замерзать. И, начиная с четверга, вновь установится такой неустойчивый характер погоды. В ночные часы у нас прогнозируется от -5ºϹ до +1ºϹ и днём — около 0 градусов. При этом местами ожидается небольшой снег с дождём.