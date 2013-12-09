В 16-м почтовом отделении Витебска не топили батареи, пока не вмешалось СТВ

Новости Беларуси. Температурный дискомфорт. В почтовом отделении Витебска до сих пор не начался отопительный сезон. В здании долгое время проводили капитальный ремонт. Местным жителям, в том числе пенсионерам, предложили альтернативу — правда, не близко. После многочисленных жалоб витебчан, работу проблемного отделение восстановили, а вот систему отопления наладить так и не успели. В итоге работники почты и сотни их клиентов вынуждены терпеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это здание в Витебске долгое время находилось на капитальном ремонте. Буквально полгода назад, летом, отделение почтовой связи вернули в обновленное помещение. Созданным условиям радовались и работники, и клиенты. Пока не наступила зима. А вместе с ней и первая серьезная проблема – постоянно холодные батареи.

На градуснике внутри почтового отделения – плюс 14. И это еще в лучшие времена – ведь на улице только минус 5. Пока работники связи спасаются от холода благодаря теплой одежде и установленному в зале кондиционеру. А что будет завтра? Метеорологи уже обещают морозы до минус 14!

Ирена Шикшнян, оператор почтового отделения №16 Витебска:

Чувствуется, что температура не та. Но работы же проводятся, отопление будет.

То ли испугавшись руководства, которое сегодня нагрянуло в отделение, то ли засмущавшись телекамеры, но работники почты предпочли о проблеме умолчать. А пока они смиренно ждут с моря погоды, а, точнее, тепла от холодных батарей, местные жители бьют тревогу: Как здесь могут работать операторы, если даже у клиентов мерзнут руки?

Светлана Трофимова:

Они и так бедные всегда болеют, простывают.

Алла Денищец:

Холод сопутствует этому почтовому отделению. Так как, наверное, до сих пор не подключили газовое отопление.

Терпеть некомфортную для здоровья температуру вынуждены 12 работников почты и многочисленные клиенты. Когда в учреждении станет тепло, непонятно. Хотя новая система отопления была смонтирована еще в октябре.

Антон Машкин, начальник отдела строительства РУП «Белпочта»:

Не думали, что так будет долго. Потому что впервые столкнулись с системой газоснабжения. Сам объект смонтирован полностью. Внутренняя сеть, наружная сеть газоснабжения тоже смонтирована, готова. Необходимы были согласования с организациями газоснабжающими. Но на данный момент сегодня у нас врезка в центральную сеть газопровода. После чего будет открыт вентиль, будет дана подача газа.

А это значит, что в 16-м отделении почтовой связи Витебска все-таки начнется отопительный сезон. В середине декабря. Если, конечно, вновь не вмешаются некие форс-мажорные обстоятельства.

К слову, перед эфиром нашего выпуска стало известно, что батареи в почтовом отделении Витебска к вечеру все-таки потеплели.

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