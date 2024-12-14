В Барановичах состоялась «Знаковая встреча» на тему «Диктатура: правда и мифы»

Очередная остановка «Марафона единства» – в Барановичах. В настоящем городе встреч, маршруты к которым строятся по земле и в воздухе. Организаторы подготовили развлечения и угощения на любой вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальность, имеющую два отражения, представили авторы фотовыставки БЕЛТА. Созидание и развитие считывается через такие понятные каждому из нас вещи, как труд, память, семейные ценности и культурный код нашей нации. Но на суверенном пути возник и другой параллельный мир. Мир деградации и разрушения, когда в своем падении взгляды оппонентов становятся беспредельными.

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:

Есть миры, которые никогда не станут едиными. Как раз таки выставка «Параллельные миры» об этом. Она о мире государства и мире оппозиции, о мире созидания и мире разрушения, о мире любви и мире ненависти, о мире лозунга и о мире действия. Марафон соединяет людей, объединяет людей, которые понимают, почему так важно сегодня этот мир созидания и мир белорусского государства сохранить.