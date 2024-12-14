В Барановичах состоялась «Знаковая встреча» на тему «Диктатура: правда и мифы»

Очередная остановка «Марафона единства» – в Барановичах. В настоящем городе встреч, маршруты к которым строятся по земле и в воздухе. Организаторы подготовили развлечения и угощения на любой вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередная остановка «Марафона единства» – в Барановичах. В настоящем городе встреч, маршруты к которым строятся по земле и в воздухе. Организаторы подготовили развлечения и угощения на любой вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реальность, имеющую два отражения, представили авторы фотовыставки БЕЛТА. Созидание и развитие считывается через такие понятные каждому из нас вещи, как труд, память, семейные ценности и культурный код нашей нации. Но на суверенном пути возник и другой параллельный мир. Мир деградации и разрушения, когда в своем падении взгляды оппонентов становятся беспредельными.
Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:
Есть миры, которые никогда не станут едиными. Как раз таки выставка «Параллельные миры» об этом. Она о мире государства и мире оппозиции, о мире созидания и мире разрушения, о мире любви и мире ненависти, о мире лозунга и о мире действия. Марафон соединяет людей, объединяет людей, которые понимают, почему так важно сегодня этот мир созидания и мир белорусского государства сохранить.
Безусловно, это все интересно и как можно больше чтобы привозили и смотрели. Чтобы дети, молодежь в первую очередь, это все видела. Что было, что есть, что может стать.
Этажом выше в зале ожидания – «Знаковая встреча». В разговоре нет запретных тем. Министр информации Марат Марков и политический обозреватель Игорь Тур затеяли разговор на провокационную тему «Диктатура: правда и мифы», а оттого еще интереснее.
Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
У нас действительно есть диктатура, диктатура порядка, справедливости, добра. Иногда к этому нужно тех людей, которые отказываются быть добрыми, справедливыми и правильными, немножко подталкивать. Это совершенно нормально, главное – конечный результат. Об этом мы сегодня хотим поговорить.