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Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

14 декабря 2024 08:36
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Об исторических вехах и современных аспектах развития молодежного студотрядовского движения пойдет речь в ток-шоу «Большой город».

Об этом и не только пойдет речь в ток шоу «Большой город» 15 декабря в 10:00.

Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-2

Студенческие отряды. Им открыты двери лучших предприятий и объектов страны, они могут работать и хорошо зарабатывать, они дружны и молоды и с ними наш Президент. 

Президент с молодежью. И на молодежных стройках. Какие перспективы у стадиона «Трактор», который объединил более 200 студотрядовцев?

Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-4

Будет являться молодежной точкой, где молодежь будет не только заниматься спортом, но и развивать свои творческие способности и таланты.

Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-6

Чем отличается просто студент от трудящегося студента?

Они учатся работать в команде, помогают друг другу.

Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-8

Я точно помню, первую свою зарплату я потратил на ноутбук для учебы.

Что вспоминают ветераны, которые начали свой трудовой путь со студенческих отрядов?

Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-10

Не забывал и не забываю свою стройотрядовскую и комсомольскую молодость.

Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-12

Как реализуются равные условия в студенческих отрядах? 

Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-14

Обучаем детей с нарушением слуха, речи, тотально незрячих. Наши дети на равных работают, значит они на равных должны и зарабатывать.

Труд – крут!

Смотрите «Большой город» в воскресенье, 15 декабря, в 10:00.

# Молодежь Беларуси # Александр Лукашенко

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