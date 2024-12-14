Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

Об исторических вехах и современных аспектах развития молодежного студотрядовского движения пойдет речь в ток-шоу «Большой город».
Об этом и не только пойдет речь в ток шоу «Большой город» 15 декабря в 10:00.
Об исторических вехах и современных аспектах развития молодежного студотрядовского движения пойдет речь в ток-шоу «Большой город».
Об этом и не только пойдет речь в ток шоу «Большой город» 15 декабря в 10:00.
Студенческие отряды. Им открыты двери лучших предприятий и объектов страны, они могут работать и хорошо зарабатывать, они дружны и молоды и с ними наш Президент.
Президент с молодежью. И на молодежных стройках. Какие перспективы у стадиона «Трактор», который объединил более 200 студотрядовцев?
Будет являться молодежной точкой, где молодежь будет не только заниматься спортом, но и развивать свои творческие способности и таланты.
Чем отличается просто студент от трудящегося студента?
Они учатся работать в команде, помогают друг другу.
Я точно помню, первую свою зарплату я потратил на ноутбук для учебы.
Что вспоминают ветераны, которые начали свой трудовой путь со студенческих отрядов?
Не забывал и не забываю свою стройотрядовскую и комсомольскую молодость.
Как реализуются равные условия в студенческих отрядах?
Обучаем детей с нарушением слуха, речи, тотально незрячих. Наши дети на равных работают, значит они на равных должны и зарабатывать.
Труд – крут!
Смотрите «Большой город» в воскресенье, 15 декабря, в 10:00.