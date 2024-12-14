Современные аспекты развития молодёжных студотрядов обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

Об этом и не только пойдет речь в ток шоу «Большой город» 15 декабря в 10:00.

Об исторических вехах и современных аспектах развития молодежного студотрядовского движения пойдет речь в ток-шоу «Большой город».

Студенческие отряды. Им открыты двери лучших предприятий и объектов страны, они могут работать и хорошо зарабатывать, они дружны и молоды и с ними наш Президент.

Президент с молодежью. И на молодежных стройках. Какие перспективы у стадиона «Трактор», который объединил более 200 студотрядовцев?