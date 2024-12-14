В Беларуси завершился финальный этап олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся школ

Помимо диплома в ее распоряжении оказалась и не малая сумма денег. Как их потратить с пользой, безусловно, участница одного из самых масштабных образовательных проектов в стране, знает хорошо. Рачительно относиться к финансам с малых лет – вот одна из основных целей конкурса. К слову он проводится уже 10 лет подряд.

Юлия Кожемякина, победительница олимпиады:

Я прошла районный этап, городской этап. Получается область. И приехала сюда. Я верила в себя, я понимала, что я должна быть хотя бы в тройке. Когда узнала сколько у меня минусов вообще не верила, что первое место займу, даже в третье не верила.

Задания олимпиады охватывают широкий спектр финансовых тем: от планирования бюджета и сбережений до инвестиций и защиты от финансовых мошенников.