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В Беларуси завершился финальный этап олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся школ

14 декабря 2024 10:49
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Гомельчанка Юлия Кожемякина стала победителем олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершился финальный этап олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся школ-2

Помимо диплома в ее распоряжении оказалась и не малая сумма денег. Как их потратить с пользой, безусловно, участница одного из самых масштабных образовательных проектов в стране, знает хорошо. Рачительно относиться к финансам с малых лет – вот одна из основных целей конкурса. К слову он проводится уже 10 лет подряд.

В Беларуси завершился финальный этап олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся школ-4

Юлия Кожемякина, победительница олимпиады:
Я прошла районный этап, городской этап. Получается область. И приехала сюда. Я верила в себя, я понимала, что я должна быть хотя бы в тройке. Когда узнала сколько у меня минусов вообще не верила, что первое место займу, даже в третье не верила.

Задания олимпиады охватывают широкий спектр финансовых тем: от планирования бюджета и сбережений до инвестиций и защиты от финансовых мошенников.

# Конкурс

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