В Минске прошло чествование участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

В Минске чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 14 декабря принято вспоминать героический подвиг ликвидаторов – именно в этот день 38 лет назад завершилось строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столицу съехались ветераны-ликвидаторы со всех уголков Беларуси, чтобы почтить память погибших в результате крупнейшей техногенной катастрофы. Все началось с литургии – в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших». К слову, церковь возведена в память о тех, кто пострадал в результате аварии. Около нее установлен мемориал «Ахвярам Чарнобыля», а также «Камень мира Хиросимы».

Сергей Шалькевич, участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС:

Здесь, среди стоящих людей, есть люди, которые на крыше работали. Я сам тоже был на блоке непосредственно. Ликвидаторы отмечают этот день, как День Победы. Мы вспоминаем те дни, радуемся нашей победе. Радуемся, что мы смогли сделать это. Защитить нашу страну, наших людей. И конечно вспоминаем тех людей, которых нет.

Завершилась памятная встреча возложением цветов. Страшная авария затронула многие страны, но больше всего от нее пострадала Беларусь. И спустя десятилетия, преодоление последствий катастрофы остается предметом особой заботы государства.