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В автопробег 9 мая в Минском районе примут участие порядка 150 автолюбителей

04 мая 2016 14:50
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Новости Беларуси. Около 150 автолюбителей примут участие в праздничном автопробеге 9 мая в Минском районе. Автомобилисты колонной проедут до мемориала на месте братской могилы возле деревни Пятевщина Минского района. Здесь похоронены 45 воинов и партизан, погибших в июне 1941в боях при защите деревни, а также в июне 1944 при ее освобождении.

Между тем, накануне мероприятия автолюбители собственными силами помогли в благоустройстве мемориала.

Автопробег этом году пройдет уже в пятый раз. Присоединиться к акции может любой желающий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # День Победы

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