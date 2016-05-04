Хлебный форум в Жодино собрал более сотни отечественных и зарубежных специалистов

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал Первый хлебный форум. В Жодино собрались более сотни отечественных и зарубежных специалистов в области селекции, семеноводства, переработки зерна, чтобы поделиться передовым опытом.

Преимущество белорусских хлебопёков – в умении создавать новое, сохраняя давние традиции. Каждый год в республике производится более полумиллиона тонн хлебобулочных изделий около двухсот сортов. Для вкуса в некоторые из них добавляют семена льна, кунжута, чернослив и грецкий орех.

Илья Павколас, глава представительства немецкой компании в Республике Беларусь:

Что касается технологий, наша компания вкладывает до 5% своего оборота в научно-технические разработки. И мы можем похвастаться некоторыми решениями в переработке муки, размоле муки, где мы можем помочь белорусским предприятиям стать лидерами в их отрасли.

Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Мы республика экспортная в плане продовольствия. А для того, чтобы удерживать экспорт на высоком уровне, мы постоянно должны заботиться о его конкурентоспособности. Если у нас не будет качественного сырья, то, естественно, получить конкурентоспособный пищевой продукт будет невозможно.

Хлебный форум длиться будет два дня. Уже завтра участники отправятся в Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.