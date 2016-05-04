Прямой эфир

Хлебный форум в Жодино собрал более сотни отечественных и зарубежных специалистов

04 мая 2016 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал Первый хлебный форум. В Жодино собрались более  сотни отечественных и зарубежных специалистов в области селекции, семеноводства, переработки зерна, чтобы поделиться передовым опытом.

Преимущество белорусских хлебопёков  – в умении создавать новое, сохраняя давние традиции. Каждый год в республике  производится более полумиллиона тонн хлебобулочных изделий около двухсот сортов. Для вкуса в некоторые из них добавляют семена льна, кунжута, чернослив и грецкий орех.

Илья Павколас, глава представительства немецкой компании в Республике Беларусь:
Что касается технологий, наша компания вкладывает до 5% своего оборота в научно-технические разработки. И мы можем похвастаться некоторыми решениями в переработке муки, размоле муки, где мы можем помочь белорусским предприятиям стать лидерами в их отрасли.

Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Мы республика экспортная в плане продовольствия. А для того, чтобы удерживать экспорт на высоком уровне, мы постоянно должны заботиться о его конкурентоспособности. Если у нас не будет качественного сырья, то, естественно, получить конкурентоспособный пищевой продукт будет невозможно.

Хлебный форум длиться будет два дня. Уже завтра участники отправятся в Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Продукты питания # Петр Казакевич # Илья Павколас

Другие новости рубрики

Все новости
В студотрядах летом будут трудиться более 70 тысяч человек
04 мая 2016 13:43

В студотрядах летом будут трудиться более 70 тысяч человек

Ветеран войны Анатолий Кононович: Мечтаю, чтобы молодёжь была настолько преданна нашей Родине, как и мы были раньше!
04 мая 2016 11:15

Ветеран войны Анатолий Кононович: Мечтаю, чтобы молодёжь была настолько преданна нашей Родине, как и мы были раньше!

Яна Королец и её атмосферное фото с Владой: 444 голоса и блестящая победа в фотоконкурсе телеканала СТВ
04 мая 2016 10:39

Яна Королец и её атмосферное фото с Владой: 444 голоса и блестящая победа в фотоконкурсе телеканала СТВ