Новый символ памяти появился в Воложине ко Дню Победы

Новости Беларуси. 71-й мирный год. В районах области разработана масштабная программа празднования Дня Победы. 9 мая во всех городах и на селе пройдут праздничные шествия, митинги, возложения цветов к памятникам и обелисков. А центральные площади городов станут большими концертными площадками.

Так, в Воложинском районе 9 мая стартует молодежный проект «Цветы Великой Победы», а вечером пройдет районный конкурс «Родному краю – славу поем».

Райцентр к 9 мая украсили тысячи цветов и ярких флагов. Благоустроенны все памятники героям Великой Отечественной.

Ко дню Победы в городе появился еще один памятный символ, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

На въезде в город, вблизи одной из школ, установили боевую машину десанта. Около 40 миллионов рублей затратили районные власти на благоустройство мемориала. Техника напоминает о событиях 1944 года, когда Воложин освободили от немецко-фашистских захватчиков.