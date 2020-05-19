Новости экономики за 19.05.2020

Новости Беларуси. Когда наличные деньги с карты можно будет снимать через кассу магазина? Как изменился розничный товарооборот за первые четыре месяца 2020 года? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАЛИЧНЫЕ С КАРТЫ РАЗРЕШИЛИ СНИМАТЬ ЧЕРЕЗ КАССУ МАГАЗИНА
Наличные с карты можно будет снимать через кассу магазина. Официально опубликовано соответствующее постановление Совета Министров.
В сельской местности, малых городских поселениях и территории вне населенных пунктов выдача денег держателям карт через кассовое оборудование, подключенное к системе контроля, станет возможна уже с 5 июня. На остальной территории страны – только с 1 января 2022 года. Выдавать наличность смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей или оказанием услуг. В рамках одной операции можно обналичивать сумму, не превышающую 5 базовых величин (сейчас это 135 рублей).
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