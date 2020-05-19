Новости экономики за 19.05.2020

Новости Беларуси. Когда наличные деньги с карты можно будет снимать через кассу магазина? Как изменился розничный товарооборот за первые четыре месяца 2020 года? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЛИЧНЫЕ С КАРТЫ РАЗРЕШИЛИ СНИМАТЬ ЧЕРЕЗ КАССУ МАГАЗИНА

Наличные с карты можно будет снимать через кассу магазина. Официально опубликовано соответствующее постановление Совета Министров.