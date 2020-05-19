«Судно пересекло экватор». Что известно о возвращении на родину белорусских полярников, которые застряли в Антарктиде

Новости Беларуси. Белорусские полярники из-за пандемии коронавируса застряли в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять ученых из Академии наук уже второй месяц не могут вернуться на родину. Это для них рекордный сезон длиной в полгода.

Исследования должны были завершиться еще в апреле. Но улететь домой участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции так и не смогли из-за отмены рейсов. Но во всем видят свои плюсы. Например, за это время им удалось добыть уникальную горную породу возрастом около 20 тысяч лет. К тому же, Антарктида – единственный материк, где нет коронавируса. Белорусские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за пандемии. Но и в этом видят плюсы

Сейчас с нашей командой держат связь. Наши полярники стали пассажирами научно-экспедиционного судна «Академик Федоров». Конечная точка его следования – Санкт-Петербург.

Владимир Рыжиков, начальник Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси:

На данный момент судно пересекло экватор и находится в северном полушарии недалеко от берегов Гамбии. При заходе в любой порт дозаправки люди из судна никуда не выходят, то есть соблюдается строгий карантин, чтобы вирус не попал, соответственно, на судно и не заразил всю команду. И будем стараться, чтобы их в изолированном пространстве как можно быстрее доставить в Минск и чтобы они не попали на двойной карантин в Российской Федерации и в Беларуси.