«В авиации живут люди, которые по-хорошему больны небом, больны техникой». Реальные истории белорусских летчиков-офицеров

7 декабря отмечается День инженерно-авиационной службы. О тонкостях в профессии рассказывают в программе «Центральный регион» служащие 50-ой смешанной авиационной базы.
7 декабря отмечается День инженерно-авиационной службы. О тонкостях в профессии рассказывают в программе «Центральный регион» служащие 50-ой смешанной авиационной базы.
50-я смешанная авиационная база – правопреемник легендарного авиационного полка, который был сформирован в 1980 году для оказания помощи в Афганистане. С 1994 года базируется в Мачулищах, и сегодня решает широкий спектр задач. Боевые дежурства по противовоздушной обороне государственной границы, поисково-спасательные операции, сопровождение высших должностных лиц государства, стратегические учения.
Андрей Лукьянович, командир 50-ой смешанной авиационной базы:
Наша база выполняет много задач.
Обеспечение высокой мобильности вооруженных сил как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.
В текущем году у нас рекордные более 4 тысяч часов полетов. Сами по себе полеты – это только вершина деятельности личного состава авиационной базы. Это огромный труд более тысячного коллектива, начиная со штаба управления, основных подразделений авиационно-вертолетных эскадрилий и батальонов обеспечения.
1 декабря мы приступили к подготовке полетов. Конечно, полеты не состоялись бы, если бы качественно не работала инженерно-авиационная служба.
Основная задача – это поддержание вооружения и специальной техники в исправном состоянии.
С усложнением авиационной техники возникла острая необходимость в узких специалистах. Например, вертолет Ми-8 готовят к полету целых пять технических служб.
Евгений Петров, бортовой авиационный техник 50-ой смешанной авиационной базы:
Авиация – это достаточно экстремальный вид деятельности.
Были моменты, которые заставили переосмыслить не только отношение к службе, но и отношение ко всему в целом. Приходилось и технику ремонтировать в поле на коленке.
В стационарных условиях ремонту отводится большой промежуток времени с полным набором инструментов специалистов. А приходится это делать, грубо говоря, в поле с помощью молотка и зубила. Такой опыт пригодился. Вертолет был восстановлен, успешно перелетел на базу и продолжал летать дальше.
Авиация – это не работа. В авиации люди живут, которые по-хорошему больны небом, больны техникой.