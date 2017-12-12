«В авиации живут люди, которые по-хорошему больны небом, больны техникой». Реальные истории белорусских летчиков-офицеров

7 декабря отмечается День инженерно-авиационной службы. О тонкостях в профессии рассказывают в программе «Центральный регион» служащие 50-ой смешанной авиационной базы.

50-я смешанная авиационная база – правопреемник легендарного авиационного полка, который был сформирован в 1980 году для оказания помощи в Афганистане. С 1994 года базируется в Мачулищах, и сегодня решает широкий спектр задач. Боевые дежурства по противовоздушной обороне государственной границы, поисково-спасательные операции, сопровождение высших должностных лиц государства, стратегические учения.



Андрей Лукьянович, командир 50-ой смешанной авиационной базы:

Наша база выполняет много задач.

Обеспечение высокой мобильности вооруженных сил как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. В текущем году у нас рекордные более 4 тысяч часов полетов. Сами по себе полеты – это только вершина деятельности личного состава авиационной базы. Это огромный труд более тысячного коллектива, начиная со штаба управления, основных подразделений авиационно-вертолетных эскадрилий и батальонов обеспечения.

1 декабря мы приступили к подготовке полетов. Конечно, полеты не состоялись бы, если бы качественно не работала инженерно-авиационная служба. Основная задача – это поддержание вооружения и специальной техники в исправном состоянии.



С усложнением авиационной техники возникла острая необходимость в узких специалистах. Например, вертолет Ми-8 готовят к полету целых пять технических служб.