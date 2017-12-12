Развитие отечественной науки обсудят на II Съезде ученых Беларуси

Новости Беларуси. Стратегия развития отечественной науки и интеграция в мировое научное пространство. Эти и другие важные темы обсудят участники II Съезда ученых Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он открывается 12 декабря в Минске и соберет более 2000 делегатов. Участие в нем примут также ведущие ученые Союзного государства, СНГ, зарубежных академий наук.

В первый день Съезда будет организована работа по 9 секциям. А 13 декабря состоится пленарное заседание. Ключевым документом, который будет вынесен на обсуждение, станет проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040».