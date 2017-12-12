Прямой эфир

Развитие отечественной науки обсудят на II Съезде ученых Беларуси

12 декабря 2017 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стратегия развития отечественной науки и интеграция в мировое научное пространство. Эти и другие важные темы обсудят участники II Съезда ученых Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие отечественной науки обсудят на II Съезде ученых Беларуси-1

Он открывается 12 декабря в Минске и соберет более 2000 делегатов. Участие в нем примут также ведущие ученые Союзного государства, СНГ, зарубежных академий наук.

В первый день Съезда будет организована работа по 9 секциям. А 13 декабря состоится пленарное заседание. Ключевым документом, который будет вынесен на обсуждение, станет проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040».

# общество # Фотофакт # Белорусская наука

Другие новости рубрики

Все новости
«Если губы тонкие, а мы хотим, как у Анджелины Джоли, то это невозможно. Есть какой-то свой предел». Косметолог о процедуре увеличения губ
12 декабря 2017 07:07

«Если губы тонкие, а мы хотим, как у Анджелины Джоли, то это невозможно. Есть какой-то свой предел». Косметолог о процедуре увеличения губ

Во время реконструкции бывшего коллежда в Витебске найдены фрески XVIII века
12 декабря 2017 07:06

Во время реконструкции бывшего коллежда в Витебске найдены фрески XVIII века

Мотоблок, заказанный через интернет, привезли без колес. Получить детали помогли корреспонденты СТВ
12 декабря 2017 06:23

Мотоблок, заказанный через интернет, привезли без колес. Получить детали помогли корреспонденты СТВ