Прямой эфир

«Если губы тонкие, а мы хотим, как у Анджелины Джоли, то это невозможно. Есть какой-то свой предел». Косметолог о процедуре увеличения губ

12 декабря 2017 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чувственные, объёмные, соблазнительные губы – мечта практически каждой женщины, но природа щедра далеко не ко всем представительницам прекрасного пола. На что только не готовы пойти дамы в погоне за идеальными устами. Одни сторонятся кардинальных вмешательств и подчёркивают губы косметикой, другие прибегают к услугам специалистов по перманентному макияжу.

Чем можно увеличить губы? Где лучше проводить процедуру? Какие противопоказания к применению? Что такое ботокс? Узнаете из нашего видеоматериала.

# общество # Косметология # Красота # Фотофакт # Екатерина Карпилович # Ольга Островская

Другие новости рубрики

Все новости
Во время реконструкции бывшего коллежда в Витебске найдены фрески XVIII века
12 декабря 2017 07:06

Во время реконструкции бывшего коллежда в Витебске найдены фрески XVIII века

Мотоблок, заказанный через интернет, привезли без колес. Получить детали помогли корреспонденты СТВ
12 декабря 2017 06:23

Мотоблок, заказанный через интернет, привезли без колес. Получить детали помогли корреспонденты СТВ

В Минске приступили к украшению главной елки страны: фотофакт
11 декабря 2017 21:11

В Минске приступили к украшению главной елки страны: фотофакт