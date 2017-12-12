«Если губы тонкие, а мы хотим, как у Анджелины Джоли, то это невозможно. Есть какой-то свой предел». Косметолог о процедуре увеличения губ

Чувственные, объёмные, соблазнительные губы – мечта практически каждой женщины, но природа щедра далеко не ко всем представительницам прекрасного пола. На что только не готовы пойти дамы в погоне за идеальными устами. Одни сторонятся кардинальных вмешательств и подчёркивают губы косметикой, другие прибегают к услугам специалистов по перманентному макияжу.

Чем можно увеличить губы? Где лучше проводить процедуру? Какие противопоказания к применению? Что такое ботокс? Узнаете из нашего видеоматериала.