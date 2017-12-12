Фейерверк в новогоднюю ночь в Минске продлится 15 минут

Новости Беларуси. Возле Дворца спорта в новогоднюю ночь покажут фейерверк.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александра Шестакова, пиротехническое шоу будет длиться 15 минут.

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Площадка у Дворца спорта станет центральной праздничной площадкой. Праздничная программа начнется 31 декабря в 23.00 и будет длиться до 4 утра 1 января. В это же время завершит работу праздничная ярмарка.

Праздничный салют будет стартовать в 01.30.

В новогоднюю ночь в Минске будут работать 22 праздничные площадки.

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