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В Аргентине изготовили самое большое в мире пасхальное шоколадное яйцо

07 апреля 2015 11:12
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Новости Аргентины. Необычный пасхальный сюрприз приготовили аргентинские кондитеры.  Они сделали самое большое в мире яйцо. Подарок получился  весомым.

Сладкое сооружение высотой в 8, 5 метров из 8 тонн шоколада.

К торжественному показу его готовили около сотни студентов и десятки компаний по производству шоколада.

Скорлупа оказалась довольно прочной. Чтобы расколоть ее потребовалась даже кирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осколки, на радость собравшимся, раздали многочисленным зрителям. Попробовать пасхальное яйцо смогли 50 тысяч человек.

 

# общество # Рекорды # Еда

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