В Аргентине изготовили самое большое в мире пасхальное шоколадное яйцо

Новости Аргентины. Необычный пасхальный сюрприз приготовили аргентинские кондитеры. Они сделали самое большое в мире яйцо. Подарок получился весомым.

Сладкое сооружение высотой в 8, 5 метров из 8 тонн шоколада.

К торжественному показу его готовили около сотни студентов и десятки компаний по производству шоколада.

Скорлупа оказалась довольно прочной. Чтобы расколоть ее потребовалась даже кирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осколки, на радость собравшимся, раздали многочисленным зрителям. Попробовать пасхальное яйцо смогли 50 тысяч человек.