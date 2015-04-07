Гражданин Австралии в Минске занимался сутенерством

Новости Беларуси. 41-летнего гражданина Австралии, уроженца Беларуси, задержали в Минске в конце 2014 года за хранение наркотиков. Позже выяснилось, что в белорусской столице мужчина занимался сутенерством.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Обещая высокие заработки, злоумышленник уговорил 22-летнюю минчанку заниматься проституцией под его покровительством и контролем, клиентов при этом подыскивал исключительно из числа своих знакомых. Для оказания вышеуказанных услуг сутенер лично доставлял девушку на съемные квартиры в г.Минске, а также на территорию Российской Федерации. В дальнейшем подозреваемый планировал использовать девушку аналогичным образом за пределами Республики Беларусь.

Чтобы без проблем вывезти девушку за границу, сутенер зарегистрировал с ней фиктивный брак.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст.171-1 («Вовлечение в занятие проституцией») и ч. 2 ст. 171 («Организация, использование и создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства для занятия проституцией») Уголовного кодекса Беларуси.



Напомним, в феврале этого года в Беларуси раскрыли преступную группу, вербовавшую девушек для занятия проституцией. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. В ведомстве отметили, что злоумышленники, находясь в Санкт-Петербурге, склоняли белорусок к противоправным действиям и выезду в Россию. Всего за четыре года деятельности группировки было завербовано 18 девушек. Преимущественно из Минской и Гомельской областей.

Их отправляли на «серую» работу во Францию, Турцию и регионы России. Также оперативники ликвидировали видеостудию, принадлежащую участникам группы. Подробности жуткой истории здесь.