Почему факты жестокого обращения с животными будет сложно доказывать?

Год назад в студии ток-шоу «Такова судьба» обсуждали тему защиты животных. И 28 января 2015 года в УК Республики Беларусь появилась новая статья «За жестокое обращения с животными». Стали ли за этот год животные чувствовать себя безопаснее и стали ли мы гуманнее относиться к братьям нашим меньшим?

Владимир Косик, старший инспектор по особым поручениям управления профилактики ГУОПП МОБ Республики Беларусь:

Безусловно, то, что законодатель сегодня пошел на введение уголовной ответственности, я считаю, это большой плюс, большой шаг в нашей республике. На данный момент рано еще говорить, как она будет работать, общество в целом должно общим делом заниматься, я имею в виду в плане профилактики и предупреждения данного насилия.

Наталья Белянова, основатель зоозащитного движения в Республике Беларусь:

То, что это принято, уже большой шаг, что это существует. Да, кого-то это остановит. Но хочется, чтобы заработала эта статья, чтобы именно правоохранительные органы помогали нам в этом, потому что найти и доказательную базу, и свидетелей. Как правило, очень часто свидетели потихонечку растворяются, они устают от длительности, от давления, некоторые боятся каких-то вещей. В общем, доказать это будет очень сложно. Надеюсь, эта статья заработает. Конечно, к этой статье нужны конкретные разъяснения.

Буквально четыре дня назад прочла в Интернете, что с 5-го этажа выброшена собака.

Вероника Ханцевич, председатель общественной организации защиты животных «Эгида»:

Это район Чижовки. С 5-го этажа выкинули щенка, которому было буквально 3 месяца. Полученные травмы — три переломанные лапы.

Наталья Белянова, основатель зоозащитного движения в Республике Беларусь:

Трудно обвинить весь мир, я понимаю, что когда люди безразличны и проходят мимо. Да, это можно сравнить с преступлением, но милиции будет очень сложно доказать, с какими намерениями — случайно или неслучайно.

Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я уверена, что введение такой ответственности в белорусском законодательстве позволит людям изменить отношение к младшим своим братьям и, конечно, усилить их ответственность за судьбу животных.

Самая сложная проблема — доказать умысел самого нарушителя. Страна в этом плане немножко отставала, мы практически последние из стран Европы, СНГ ввели уголовную ответственность. Но она введена. Я думаю, что люди к этому будут относиться серьезнее.

Вы поймите, что иметь судимость по такой статье, это ж испортить не только свою жизнь, но испортить жизнь своим детям.

У зоозащитников такая ситуация называется «SOS». В одном из дворов замечена бездомная собака со щенками. Малышей куда-то увозят. А их измученная родительница пытается лаем неизвестных остановить. Очевидцем картины стал ребенок, который и позвонил волонтерам.

Что больше всего удивило, что всем было безразлично, чего мечется собака, почему она так обеспокоена. Множество людей проходили мимо, и лишь ребенок сообщил об этой проблеме.

Почему взрослые настолько безразличны к проблемам братьев наших меньших?

Вероника Ханцевич, председатель общественной организации защиты животных «Эгида»:

Наверное, у взрослых какие-то более важные дела, заботы. Дети чаще замечают такие ситуации. После этого звонка мы отловили и маму, мама возвращена к детям. Все вместе они сейчас находятся на передержке. Далее мы начнем щенков пристраивать, стерилизовать маму.

Наталья Белянова, основатель зоозащитного движения в Республике Беларусь:

Это не просто административное какое-то здание. Это школа. Это распоряжение директора школы. И когда задается вопрос «А почему же взрослые…». Потому, что воспитывают этих потом взрослых такие директора.

Мой сын учился в школе. Там жила черная дворняга. И когда ты приходил к директору, у него всегда стояла мисочка, потому что всегда собака могла войти и покушать. Да, может, это нарушало санитарные условия, но директор их нарушал, потому что у него было большое сердце. Сегодня моему сыну 31 год, он поддерживает зоозащитников, он будет продолжать это делать.

Владимир Косик, старший инспектор по особым поручениям управления профилактики ГУОПП МОБ Республики Беларусь:

На данный момент у нас нету норм, которые запрещают держать большое количество животных в квартире либо в частном доме. Вторая проблема — психическое состояние хозяев этих животных. Фактически они не могут обеспечить животным уход.

Наталья Белянова, основатель зоозащитного движения в Республике Беларусь:

Насколько я бы не любила животных, я очень большой реалист и хорошо понимаю, что рядом существуют люди, живут и имеют полное право на нормальную жизнь.

До тех пор, пока будет минимальный налог, каждый жук и жаба будет плодить животных, потому что они не хотят работать.