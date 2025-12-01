Как распоряжаться временем, чтобы всё успевать? Советы по планированию дня от психолога

В помощь тайм-менеджмент, искусство управления временем – это своего рода самоорганизация и дисциплина. А еще отличный способ повысить эффективность в работе и личной жизни.

Алина Трус, корреспондент: Когда дни сливаются в бесконечную череду срочных задач, а список грандиозных планов просто пылится, возникает вопрос, как успеть все и не выгореть. Я отправилась на поиски ответов, поговорила со специалистами и узнала, как повысить продуктивность без ущерба для отдыха и качества жизни.

Ольга Анушкина, психолог:

Почему это сейчас так актуально? Мы живем во времени, где огромное количество информации со всех сторон, все борются за наше внимание, бесконечное количество каких-то сенсорных стимулов, которые нас отвлекают. И в этом смысле люди очень часто теряют те задачи, которые им хотелось бы сделать в своей жизни, и теряют свое время за гаджетами, какими-то играми, просмотром рекламы или чего-то еще, в результате расстраиваются очень сильно о том, что они не успевают сделать то, что им действительно важно.

И грамотное управление временем решает эту проблему быстро. В основе тайм-менеджмента – анализ привычного распорядка дня, планирование, расстановка приоритетов, мотивация, концентрация внимания и отдых.

Планирование начинается со списка задач на день, а лучше на неделю. Его можно составить в ежедневнике, при необходимости продумать все до мелочей заранее. Это сэкономит в перспективе время и точно повлияет на продуктивность.