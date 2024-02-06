Прямой эфир

Инклюзивный проект гродненских библиотекарей получил грант Президента

06 февраля 2024 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие и социализация особенных детей. Над этим уже не первый год работают сотрудники Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инклюзивный проект гродненских библиотекарей получил грант Президента-1

Инклюзивные чтения проводят в детском филиале. Также налажено сотрудничество с учреждениями образования. В своей работе библиотекари используют элементы театрализации и игры. Постепенно эта деятельность переросла в идею о проекте, который получил название «Б.И.К. Библиотека. Инклюзия. Культура». Проект рассчитан на год. На его реализацию предоставлен грант Президента.

Инклюзивный проект гродненских библиотекарей получил грант Президента-4

Ирина Мазоль, главный библиотекарь группы по организации информационно-коммуникационных технологий Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского:
Благодаря поддержке главы государства мы можем более активно заняться этим вопросом, благодаря денежной поддержке можем улучшить, докупить нужные нам материалы. Хотим сейчас приобрести материал для проведения мероприятий. Мы будем популяризировать именно белорусских авторов, особенно хотим уделить внимание гродненским.

Инклюзивный проект гродненских библиотекарей получил грант Президента-7

Финалом проекта станет мероприятие с участием детей и их родителей. Запланированы встречи с современными белорусскими авторами, выставки литературы, театрализованные чтения художественных произведений, игры и мастер-классы.

# Государственная социальная политика # общество # Новости Гродно и Гродненской области

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: всё, что сейчас происходит вокруг Украины, – это в том числе борьба и за Европу
05 февраля 2024 20:02

Дзермант: всё, что сейчас происходит вокруг Украины, – это в том числе борьба и за Европу

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии
05 февраля 2024 20:02

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

«Это молодёжь, не пенсионеры». Кто чаще всего покупает домики за одну базовую?
05 февраля 2024 19:13

«Это молодёжь, не пенсионеры». Кто чаще всего покупает домики за одну базовую?