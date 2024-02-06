Инклюзивный проект гродненских библиотекарей получил грант Президента

Развитие и социализация особенных детей. Над этим уже не первый год работают сотрудники Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инклюзивные чтения проводят в детском филиале. Также налажено сотрудничество с учреждениями образования. В своей работе библиотекари используют элементы театрализации и игры. Постепенно эта деятельность переросла в идею о проекте, который получил название «Б.И.К. Библиотека. Инклюзия. Культура». Проект рассчитан на год. На его реализацию предоставлен грант Президента.

Ирина Мазоль, главный библиотекарь группы по организации информационно-коммуникационных технологий Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского:

Благодаря поддержке главы государства мы можем более активно заняться этим вопросом, благодаря денежной поддержке можем улучшить, докупить нужные нам материалы. Хотим сейчас приобрести материал для проведения мероприятий. Мы будем популяризировать именно белорусских авторов, особенно хотим уделить внимание гродненским.