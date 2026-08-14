С нового учебного года в Академии национального образования откроют школу педагогов-предметников. В основе этой важной инициативы лежит глубокий анализ результатов прошедшей вступительной кампании, включая централизованный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Беларуси запускают пилотный проект по углубленному изучению физики, математики, химии и биологии. В эксперименте принимают участие 28 школ из всей страны, а первыми по обновленной программе начнут заниматься 8-классники.

Проект позволит оперативно внедрять прогрессивные методики обучения и корректировать программы. 1 сентября принесет немало и других изменений. Ставка делается на подготовку будущих кадров для экономики.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы видим, насколько важно дать гибкий образовательный маршрут для каждого нашего ребенка. Работа с такими детьми требует фактически сегодня индивидуального подхода. Это говорит о том, что не только сеть специальных детских садов, специальных школ, но и развитие интегрированных групп и классов в учреждениях дошкольного, общего среднего образования, они должны становиться более гибкими, отвечать тем потребностям, которые требуются абсолютно для каждого ребенка. И здесь, конечно, мы видим необходимость расширения функционала наших центров коррекционного развития и обучения.

Заметные изменения затронут и систему профессионально-технического образования. В колледжах проведут масштабную ревизию и модернизацию центров компетенций. Главная цель – готовить профессионалов, способных работать с технологиями будущего.

Так, в ближайшие 5 лет в каждом областном центре появятся современные площадки для обучения в сфере роботизированного производства. К проекту планируют активно привлекать передовой опыт Китая и России.