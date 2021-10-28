В агрогородке Вороны привились 80% жителей. Рассказываем, чья в этом заслуга

Новости Беларуси. Всего в Беларуси до конца 2021 года планируют привить 5 миллионов жителей от COVID-19. С каждым днем количество вакцинированных растет. 2 миллиона 900 тысяч белорусов уже получили хотя бы первый компонент вакцины. Такие данные приводит Министерство здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинация – по-прежнему действенный способ защитить себя, родных и окружающих от инфекции, говорят медики. В агрогородке Вороны Витебского района развернута масштабная разъяснительная работа о преимуществах вакцинации. Как итог – почти 80 % жителей уже привиты. Тему продолжит Виктор Пралич.

Татьяна Гречаникова живет и работает в Воронах. Она учитель в местной школе. Но так получилось, что урок ей преподнес ковид. Две недели больничного, высокая температура. Почти следом положительный тест на ковид получил и сын.

Татьяна Гречаникова, учитель Вороновской средней школы:

Довольно-таки серьезно болели. В больницу мы не попали, конечно, лечились дома. Поэтому в этот раз я решила для себя, что буду прививаться однозначно. Старт иммунизации в агрогородке дали в апреле. Сначала, говорят в ФАП, процесс шел медленно. Но со временем люди поняли, что сделать бесплатный укол – самый надежный способ не только защитить себя, но и сохранить здоровье своих близких.

Татьяна Романчук, заведующая Вороновским ФАП:

У нас население – 1 400 человек. Из них взрослого 1 200. На сегодняшний день у нас привито почти 80 % населения. Люди все больше и больше все-таки склоняются к вакцинации. И верят в то, что вакцинация действительно спасает. На территории сельсовета находятся школа, детский сад, магазины и ряд предприятий. На некоторых из них привиты 100 % сотрудников. К слову, для жителей отдаленных деревень организована выездная вакцинация.

Елена Якимович, исполняющая обязанности председателя Вороновского сельисполкома:

Мы встречаемся с трудовыми коллективами, в деревни по графику приходит автомагазин, мы подъезжаем и под автомагазин. И мы людям объясняем и разъясняем, что это важно. Это сохранение здоровья, жизни, семьи и каждого из нас.

Напоминать о значимости укола от ковид в Витебске стали и с помощью билбордов. На рекламных баннерах – не только врачи ведущих медучреждений города. Личным примером призывают вакцинироваться известные люди среди школьников и студентов.

Денис Шкирьянов, проректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Нам городские власти предоставили такую возможность. Конечно, среди студентов был определенный резонанс и интерес. Разместил в своем профиле в Instagram. Это активная площадка для диалога со студенческой молодежью. Очень много было комментариев и удивительно для меня, что было даже много вопросов. Конечно, первый вопрос, делал ли я сам прививку и как я к этому отношусь. Витебский университет имени Машерова – один из лидеров по количеству привитых среди вузов региона. Каждый третий студент здесь уже прошел вакцинацию. Среди работников эта цифра перешагнула за 60 %.