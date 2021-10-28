Сверхприбыль окупила убытки и позволила заработать. Кто такие бизнес-ангелы и есть ли они в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Дмитрий, у меня к вам вопрос. Немногие знают, но большинство крупнейших современных корпораций своим успехом обязаны так называемым бизнес-ангелам. Это смелые инвесторы, которые появляются рядом с предпринимателями на начальной стадии развития, дают ему деньги, и, собственно говоря, мы видим потом хороший результат.
Первый вопрос. Зачем они это делают и есть ли такие бизнес-ангелы у нас в Беларуси?
Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь:
Ну вопрос правильный. Значит, да, зачем они это делают? Понимаете как, исторически бизнес-ангелы появились в Америке. И вот именно США демонстрирует наиболее успешную, так сказать, деятельность этих бизнес-ангелов. Почему? Потому что там достаточно сильна конкуренция. Наверное, не с этого начну.
Каждый капиталист заинтересован в том, чтобы капитал работал. И поскольку в Америке достаточно высока конкуренция, достаточно низкие банковские ставки, значит, сама ситуация подталкивает капиталистов к тому, чтобы просто-напросто инвестировать в проекты. В какие проекты? В рисковые проекты. Как сделать так, чтобы минимизировать свои риски? Соответственно, формируется некий пул таких проектов, которые, условно говоря, имеют повышенную по отношению к обычным проектам степень риска.
И вот у тебя, к примеру, там 20 проектов, ты взял на венчурное финансирование. Из этих 20 проектов, условно говоря, 15 провалились, сыграли чисто в убыток. Три-четыре получили нормальную прибыль. А вот один-два дали ту сверхприбыль, которая мало того что окупила убытки, так еще и позволила заработать.
Но для того чтобы эта система работала, все-таки повторюсь, должна быть высокая степень конкуренции на рынке, на финансовом рынке. Любой капиталист или инвестор, как это модно, имеет альтернативу – либо свой бизнес создать сам, либо там жить на ренту, положив, так сказать, свой капитал на депозит, либо вот через вложения в рисковые проекты, что называется, зарабатывать.
Так вот к чему я клоню. Американская предпринимательская культура изначально ориентирована на риск. Если посмотреть на Европу, на страны Азии, там все-таки люди предпочитают получить гарантированный доход. Поэтому в этой части я не могу сказать, что европейские бизнес-ангелы сильно преуспели, их там слишком много, они профинансировали значимые рисковые проекты.
Алена Родовская:
Ну просто отличается подход, я поняла. А Беларусь?
Дмитрий Крупский:
Так вот о Беларуси. У нас тоже, собственно говоря, бизнес-ангельское движение пережило две волны. Первая волна как раз была связана именно с развитием стартап-движения. Когда в рамках участия в минских Invest Weekend сформировалась некая группа предпринимателей, которые потом создали ассоциацию.
Ассоциация так и называлась БАВИН – Белорусская ассоциация венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. 13 человек их было, они вот работали с 2012-го по 2016 год. Небезуспешно, но вложения в такие проекты измерялись в суммах не более 100 тысяч долларов. Понятно, что для стартаперов, которые работают в сфере услуг, это нормально. Но для тех, которые в сфере реального спектра, – конечно, это совсем мало.
В силу ряда причин то сообщество распалось. И вот где-то через пару лет подхватила знамя уже другая группа. И в итоге сформировалось такое сообщество Angels Band. То бишь достаточно известные люди. Число их на пике, а пик был где-то примерно 2019 году, составил порядка 90 человек. Там уже, конечно, посерьезней возможности. Финансировали они, как правило, IT-проекты. Это вполне понятно, то есть там норма доходности достаточно высокая.
Алена Родовская:
И это делало привлекательным, да?
Дмитрий Крупский:
Да. В этой части я могу сказать так, что после нашего политического кризиса, после пандемии, понятно, что сейчас это все сильно трансформировалось. Но если мы берем с точки зрения привлечения венчурного инвестирования для IT-проектов, там все неплохо. И, в принципе, свое не трудно найти, особенно если участвовать в стартап-мероприятиях. Значит, не трудно найти, условно говоря, вложения от 100 до миллиона. Я думаю, что это без особых трудов. Вот в сфере материального производства, там, конечно, гораздо сложнее и проблемнее.
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