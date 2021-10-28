Сверхприбыль окупила убытки и позволила заработать. Кто такие бизнес-ангелы и есть ли они в Беларуси?

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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, у меня к вам вопрос. Немногие знают, но большинство крупнейших современных корпораций своим успехом обязаны так называемым бизнес-ангелам. Это смелые инвесторы, которые появляются рядом с предпринимателями на начальной стадии развития, дают ему деньги, и, собственно говоря, мы видим потом хороший результат. Первый вопрос. Зачем они это делают и есть ли такие бизнес-ангелы у нас в Беларуси?

Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь:

Ну вопрос правильный. Значит, да, зачем они это делают? Понимаете как, исторически бизнес-ангелы появились в Америке. И вот именно США демонстрирует наиболее успешную, так сказать, деятельность этих бизнес-ангелов. Почему? Потому что там достаточно сильна конкуренция. Наверное, не с этого начну. Каждый капиталист заинтересован в том, чтобы капитал работал. И поскольку в Америке достаточно высока конкуренция, достаточно низкие банковские ставки, значит, сама ситуация подталкивает капиталистов к тому, чтобы просто-напросто инвестировать в проекты. В какие проекты? В рисковые проекты. Как сделать так, чтобы минимизировать свои риски? Соответственно, формируется некий пул таких проектов, которые, условно говоря, имеют повышенную по отношению к обычным проектам степень риска. И вот у тебя, к примеру, там 20 проектов, ты взял на венчурное финансирование. Из этих 20 проектов, условно говоря, 15 провалились, сыграли чисто в убыток. Три-четыре получили нормальную прибыль. А вот один-два дали ту сверхприбыль, которая мало того что окупила убытки, так еще и позволила заработать. Но для того чтобы эта система работала, все-таки повторюсь, должна быть высокая степень конкуренции на рынке, на финансовом рынке. Любой капиталист или инвестор, как это модно, имеет альтернативу – либо свой бизнес создать сам, либо там жить на ренту, положив, так сказать, свой капитал на депозит, либо вот через вложения в рисковые проекты, что называется, зарабатывать. Так вот к чему я клоню. Американская предпринимательская культура изначально ориентирована на риск. Если посмотреть на Европу, на страны Азии, там все-таки люди предпочитают получить гарантированный доход. Поэтому в этой части я не могу сказать, что европейские бизнес-ангелы сильно преуспели, их там слишком много, они профинансировали значимые рисковые проекты.