Серебро. Женская сборная Беларуси U15 проиграла в финале мирового конкурса баскетбольного мастерства

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси, составленная из игроков до 15 лет, в финале мирового конкурса баскетбольного мастерства сразилась со сверстницами из Израиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Татьяны Цирулевой проявили все свои умения и навыки. К сожалению, для победы этого пока не хватило – проигрыш 130:111. Таким образом, у наших девушек серебряные медали и репутация одних из сильнейших в мире. В полуфинале белоруски оказались сильнее сверстниц из Польши. В групповом этапе спортсменки победили Камерун и Суринам, но уступили Австралии. В 1/8 финала не оставили шансов Ирану. А в 1/4 были сильнее Латвии.