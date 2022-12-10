В Афинах +19°C, в Риге синоптики прогнозируют до -6°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 декабря

В столице любви синоптики обещают преимущественно ясную погоду и снег, столбик термометра в Париже покажет +3 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозам, будет снежно, температура воздуха при этом составит +1 °C выше ноля.
В столице любви синоптики обещают преимущественно ясную погоду и снег, столбик термометра в Париже покажет +3 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозам, будет снежно, температура воздуха при этом составит +1 °C выше ноля.
В Риме до +13 °C, погода ожидается пасмурная с дождем. В Мадриде также прогнозируют пасмурную погоду с осадками в виде снега, воздух прогреется лишь до +8 °C.
В столице Болгарии пасмурно, ожидается также мокрый снег, столбик термометра поднимется до +13 °C. А в Анкаре до +16 °C, также пасмурно и мокрый снег. В Афинах до +19 °C, там обещают сильные дожди.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге синоптики прогнозируют до -6 °C, ожидается также снег, а погода будет сохраняться пасмурная. В Вильнюсе до -5 °C, будет преимущественно пасмурно, в дневное время суток также ожидается снег. Снежное настроение ожидает и жителей Варшавы, температура воздуха при этом опустится до -1 °C. В Киеве до +7 °C и сильный дождь. А в Москве до -1 °C, город накроет снег, погода будет сохраняться пасмурная.
Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря.
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