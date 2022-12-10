В Афинах +19°C, в Риге синоптики прогнозируют до -6°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 декабря

В столице любви синоптики обещают преимущественно ясную погоду и снег, столбик термометра в Париже покажет +3 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозам, будет снежно, температура воздуха при этом составит +1 °C выше ноля.

В Риме до +13 °C, погода ожидается пасмурная с дождем. В Мадриде также прогнозируют пасмурную погоду с осадками в виде снега, воздух прогреется лишь до +8 °C.

В столице Болгарии пасмурно, ожидается также мокрый снег, столбик термометра поднимется до +13 °C. А в Анкаре до +16 °C, также пасмурно и мокрый снег. В Афинах до +19 °C, там обещают сильные дожди.