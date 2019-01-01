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Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 2 января

01 января 2019 11:07
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Новости Беларуси. 2 января в Беларуси будет преобладать облачная погода.  

Как сообщает Белгидромет, на большей части территории страны ожидаются слабые туманы и гололёд, на дорогах гололедица.  

Ночью ветер прогнозируется юго-западный от 4 до 10 м/с, порывы могут доходить до 15-18 м/с. Днём ветер будет южный, западный и переменный 5-10 м/с, по западной половине республики возможны порывы до 14 м/с.  

Ночью и днём в Беларуси с перерывами будут идти мокрый снег и дождь. На протяжении суток температура воздуха в стране составит 0… +2°C, по востоку – -1… +1°C.  

# Погода в Беларуси # общество

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