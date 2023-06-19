В Абхазии ищут 4-летнего мальчика из Беларуси. Ребёнка унесло бурным течением

Уже третьи сутки в Абхазии ведутся поиски 4-летнего мальчика из Беларуси, который вместе с родителями приехал сюда на отдых из Пинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В субботу, 17 июня, в районе Гегского водопада произошло ЧП. Ребенок упал в реку, и его подхватило бурным течением. С тех пор о судьбе мальчика ничего не известно. Местность прочесывают более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчиры, однако пока безрезультатно. На место трагедии также выехал министр республики, чтобы лично контролировать поиски.