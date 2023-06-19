Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдёт в Минске 19-20 июня

Новости Беларуси. Военная обстановка у наших границ накаляется, НАТО наращивает ударные силы. Чтобы работать на упреждение, нужен четкий план совместных действий. О нем Александр Лукашенко говорил еще накануне недавнего визита в Россию – на встрече в Минске с секретарями советов безопасности стран – участниц ОДКБ. Обозначил эту тему и в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки, ее влияние на безопасность стран ОДКБ сегодня, 19 июня, и завтра обсудят в Минске на заседании Совета министров иностранных дел Организации. Как уточняют в пресс-службе белорусского МИДа, в повестку дня включены также вопросы взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в частности с ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.