Экспозицию о Первой мировой войне организовали в Мяделе

Хотя прошло уже более 100 лет с того времени, когда Кайзеровские войска оккупировали часть Беларуси и не осталось в живых свидетелей тех событий, жители района продолжают помнить. Они знают о целях той операции, не забывают и о ее жертвах. Списки призванных тогда на службу восстановлены поименно.

Виталий Якушев, военный комиссар Мядельского района:

Все систематизировано по сельским советам. И жители нашего района, начиная от призывников при прохождении приписки к призывному участку, включая призывников, которые призываются на срочную военную службу и службу в резерве, а также военнообязанных в период прохождения соборов для отправки на военные сборы, листая этот уникальный экспонат, находят и восстанавливают свои корни. Находят здесь имена, фамилии, года призыва на военную службу, своих родственников, дедов, прадедов. И прожив столько в нашем районе, они даже порой не знают, что есть такая уникальная информация. Делают фотоснимки страниц данного экспоната и остаются благодарными. И это подталкивает жителей нашего района пополнять нашу экспозицию.