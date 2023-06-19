В Беларусь с официальным визитом прибыл глава МИД Казахстана

Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл заместитель премьер-министра министр иностранных дел Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно перед тем как сесть за стол переговоров, зарубежные гости посещают Площадь Победы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Партнеры возложили цветы к подножию монумента и склонили головы в минуте молчания.

После ритуала зарубежные гости направились в Министерство иностранных дел нашей страны, где главы внешнеполитических ведомств обсудят весь спектр белорусско-казахстанских отношений. В повестке: вопросы политического, торгово-экономического сотрудничества, промышленная кооперация, а также взаимодействие на международной арене. Надо сказать, что дипломатическим отношениям Минска и Астаны больше 30 лет. На регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях, проводятся встречи президентов и премьер-министров Беларуси и Казахстана, в том числе в рамках СНГ, ОДКБ и евразийской интеграции.