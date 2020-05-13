«Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». На важные вопросы о коронавирусе врачи и вирусологи ответят в эфире СТВ

Новости Беларуси. COVID-19. Тема, которая сегодня волнует все страны мира. Беларусь – не исключение.

Как сказалась пандемия и получается ли бороться с вирусом в Минске и Минской области? Ответы завтра на телеканале СТВ.

Телепроект «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе» выйдет в эфир 14 мая в 20:30, сразу после информационного канала.

Мнения экспертов и цифры статистики. Гости в студии – врачи, вирусологи и эпидемиологи.