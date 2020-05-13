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«Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». На важные вопросы о коронавирусе врачи и вирусологи ответят в эфире СТВ

13 мая 2020 16:43
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Новости Беларуси. COVID-19. Тема, которая сегодня волнует все страны мира. Беларусь – не исключение.

«Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». На важные вопросы о коронавирусе врачи и вирусологи ответят в эфире СТВ-1

Как сказалась пандемия и получается ли бороться с вирусом в Минске и Минской области? Ответы завтра на телеканале СТВ.

«Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». На важные вопросы о коронавирусе врачи и вирусологи ответят в эфире СТВ-4

Телепроект «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе» выйдет в эфир 14 мая в 20:30, сразу после информационного канала.

«Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». На важные вопросы о коронавирусе врачи и вирусологи ответят в эфире СТВ-7

Мнения экспертов и цифры статистики. Гости в студии – врачи, вирусологи и эпидемиологи.

«Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». На важные вопросы о коронавирусе врачи и вирусологи ответят в эфире СТВ-10

Однако главное, о чем мы расскажем – это истории тех, кто испытал всё на себе.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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