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В Беларуси выздоровели 7 711 пациентов с коронавирусом

13 мая 2020 18:07
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны 7 711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси выздоровели 7 711 пациентов с коронавирусом-1

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Всего с положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 25 825 человек. В стране проведено почти 300 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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