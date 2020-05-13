В Беларуси выздоровели 7 711 пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны 7 711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав установил, кому будут продлевать, а кому сокращать срок пребывания в самоизоляции

Всего с положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 25 825 человек. В стране проведено почти 300 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.