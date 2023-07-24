За неделю польские пограничники вытолкнули 7 беженцев в Беларусь через калитку для животных

Польские силовики продолжают вывозить ночью беженцев на границу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Государственном пограничном комитете сообщили, что только за минувшую неделю зафиксированы три подобных факта.

В общей сложности на камеры наблюдения попали семь иностранцев, которых заставили проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных. Такие действия прочно вошли в практику польских властей, но они не находят осуждения со стороны Брюсселя по нарушению Варшавой международного права в отношении беженцев.