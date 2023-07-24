«Мы поверили, что не тронут». Какой трагедией обернулись обещания полицаев для жителей Кобылево?

Новости Беларуси. Прокуратура находит новых свидетелей фактов фашистского террора Беларуси в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Речицком районе гитлеровцы обманом заманили жителей села Кобылево в дома, чтобы сжечь деревню вместе с людьми. Такова была нацистская месть – за одного убитого немецкого офицера полегло более тысячи женщин, детей и стариков. Выжить удалось единицам, и они готовы рассказать о военном преступлении. Подробности в материале моей коллеги Анны Корольчук.

Лидия Скакун вспоминает события 80-летней давности. Тогда в ее родную деревню Кобылево с карательным рейдом пришли фашисты. Жителей обвиняли в помощи партизанам. Им приходилось прятаться в лесах. Через пособников сельчан заманили обратно в деревню, обещали: убивать не будут. Но слова гитлеровцев оказались ложью.

Лидия Скакун, жительница Речицы:

Мы поверили – на этом все, что нас уже не будут трогать. Горит село, с того бока заняли и с другого, и в середине, пылает, а мы стоим. Собрались в одну кучку и стоим человек 15, дети много было у каждого, нас трое. И вы скажите, а хаты, а кричат люди, а они стреляют.

Женщины заслонили детей и пытались откупиться от немца продуктами, Лидия побежала в сарай за яйцами, но услышала, как ее семью и соседей расстреляли. Девушка спряталась в доме, а когда он запылал – без сил упала на землю в огороде. Очнулась уже в сгоревшей дотла деревне, среди обезображенных огнем тел. В тот день она потеряла 40 родных. Трагедия коснулась многих семей.

Вячеслав Мороз, председатель первичной ветеранской организации сельхозпредприятия «21-й съезд КПСС»:

Анна Никифоровна, моя теща, пряталась в лесу вместе с матерью и Лидия Кузьминична – они вместе. Потом им пообещали, что все останутся в живых, и многие вернулись. И тогда ночью или днем приехали, начали палить, стрелять, убивать.

Речицкая Хатынь – так называют эту деревню историки. Вячеслав Мороз в прошлом учительствовал в сельской школе и всегда рассказывал детям о жутких событиях тех дней. Он уверен: память о безвинных жертвах должна передаваться через поколения. Расследуя дело о геноциде мирного населения Беларуси, прокуратура Речицкого района опросила более 150 свидетелей.

Николай Белорусов, прокурор Речицкого района:

Было установлено, что партизанский отряд, действовавший тогда в районе деревни Кобылево, осуществил рейд на немецкую колонну. В результате этого рейда погиб немецкий офицер. По указанию немецко-фашистских захватчиков, местные жители, которые оказывали им содействия, – полицаи прибыли в эту деревню и начали собирать людей, и требовать те люди, которые из деревни ушли под страхом наказания за этот рейд вернулись, но при этом обещали, что никто не пострадает. Прибыл немецкий отряд, окружил деревню, людей заперли в их домах и сожгли.

Анна Корольчук, корреспондент:

Жертвами той страшной расправы стали 1 118 человек, половина – дети. Хотя есть все основания полагать, что погибших было больше. Убитых хоронили хаотично, по ночам партизаны украдкой рыли могилы прямо у лежащих тел. Десятки таких захоронений по деревне позже, уже после войны, собрали в одну общую братскую могилу.