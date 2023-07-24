Западу не интересна судьба Украины. Почему от провала контрнаступления выигрывает Польша?

23 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания была обстановка в регионе. По периметру Союзного государства спокойнее не становится. Сопредельная Польша только наращивает военную мощь. На встречу с российским лидером Александр Лукашенко приехал с конкретными доказательствами. Военные и техника перебрасываются все ближе и ближе к нашей границе. Тему продолжит Виктория Ходосок.

Нахождение вагнеровцев (которые обещают сделать белорусскую армию второй в мире) на нашей территории не должно вообще никак смущать Польшу. Все вполне закономерно. Остужать горячие головы польских политиков, которые явно потеряли чувство реальности, нацелены не только вагнеровцы. Вдобавок еще и недавнее заявление Путина о гарантиях безопасности Беларуси. Слова российского лидера заставили Запад напрячься.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Наш союзник и партнер четко выполняют все взятые на себя обязательства. И то, о чем была договоренность между нашими государствами и президентами, выполняется в полном объеме. Беларусь не останется один на один с теми угрозами, которые есть в сегодняшнем мире.

Как бы показушно перед телекамерами ни водили дружбу Дуда и Зеленский, Варшава прекрасно понимает: Украина на поле боя проигрывает. И заявления Киева о том, что из всей истории в конце концов они выйдут победителями – пустые слова. Дипломатия – не самая сильная сторона поляков. Тем более когда на горизонте маячит вполне реальная оккупация Западной Украины. А Зеленский всю «поддержку» Варшавы воспринимает как благотворительность что ли. А может, украинский лидер и сам предложил западную часть Польше в обмен на помощь в контрнаступлении? Пока вопросов больше чем ответов.