Западу не интересна судьба Украины. Почему от провала контрнаступления выигрывает Польша?
23 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания была обстановка в регионе. По периметру Союзного государства спокойнее не становится. Сопредельная Польша только наращивает военную мощь.
На встречу с российским лидером Александр Лукашенко приехал с конкретными доказательствами. Военные и техника перебрасываются все ближе и ближе к нашей границе.
Тему продолжит Виктория Ходосок.
Нахождение вагнеровцев (которые обещают сделать белорусскую армию второй в мире) на нашей территории не должно вообще никак смущать Польшу. Все вполне закономерно.
Остужать горячие головы польских политиков, которые явно потеряли чувство реальности, нацелены не только вагнеровцы. Вдобавок еще и недавнее заявление Путина о гарантиях безопасности Беларуси. Слова российского лидера заставили Запад напрячься.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Наш союзник и партнер четко выполняют все взятые на себя обязательства. И то, о чем была договоренность между нашими государствами и президентами, выполняется в полном объеме. Беларусь не останется один на один с теми угрозами, которые есть в сегодняшнем мире.
Как бы показушно перед телекамерами ни водили дружбу Дуда и Зеленский, Варшава прекрасно понимает: Украина на поле боя проигрывает. И заявления Киева о том, что из всей истории в конце концов они выйдут победителями – пустые слова.
Дипломатия – не самая сильная сторона поляков. Тем более когда на горизонте маячит вполне реальная оккупация Западной Украины. А Зеленский всю «поддержку» Варшавы воспринимает как благотворительность что ли. А может, украинский лидер и сам предложил западную часть Польше в обмен на помощь в контрнаступлении? Пока вопросов больше чем ответов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Контрнаступления нет. Провалилось. Результатов нет, что дальше? Подробности.
Что дальше? Владимир Зеленский, видимо, пока так далеко не загадывает. И тешит себя заветными мыслями о вступлении в НАТО, хотя украинскому лидеру четко обозначили все условия. Тем временем в Украине уже появились новые прогнозы касательно присоединения к Альянсу. Глава оборонного ведомства Резников делает ставку на следующий год. Но стоит ли рассчитывать на застольные речи в адрес Киева на юбилейном саммите в Вашингтоне?
Очевидно же, что Западу не интересна судьба Украины. В отличие от нас. Даже при таком враждебном настрое в отношении Беларуси мы готовы помогать. Накануне это в очередной раз озвучил Александр Лукашенко. И здесь уже выбор за Киевом.
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