«В 5 утра от Национальной библиотеки до ж/д вокзала – 4 аварии. Все с Яндекс. Такси. Это интервал в 20 минут»

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения: Ну, это не происходит сейчас. Не происходит аварий больше, чем происходило.

Мы не ищем на сегодняшний момент врага. Мы ищем, мы стараемся найти решение проблемы для того, чтобы у нас не случалось по 5 аварий в день – неважно, с какой системой будет обслуживать такси. Да?

Полторы тысячи машин, в общей сложности – 3 организации, у них полторы тысячи машин работают в системе Яндекс. Почему у них 18 человек нанято? Они подают декларацию – у них 18 человек.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров: Берём налоговые декларации, с которыми мне на сегодняшний момент удалось ознакомиться. Я не буду называть организацию, но я приведу пример.

Екатерина Станкевич:

Я говорю вам статистику за вчера, за вчерашнее утро в городе Минске. От проспекта…

Олег Радкевич, руководитель службы такси:

Они же в статистику не попадают, там же не страдают люди.

Глава службы такси: «В течение последних двух лет мы не можем водителей донабрать»

Екатерина Станкевич:

Они же – не автомобили такси! Они же – терминалы!

Юрий Важник:

Общая статистика аварийности всё время снижается. И несмотря на то, если бы что-то произошло экстра, мы первые забили бы во все барабаны.

Екатерина Станкевич:

Вам пора бить в эти барабаны.

Юрий Важник:

Да ну, нет факта.

Екатерина Станкевич:

Я не понимаю, чьи интересы на сегодняшний момент Вы соблюдаете, но не белорусские, к сожалению. Яркий пример: 18 человек на полторы тысячи автомобилей – раз. Второе: вчера в 5 утра, конец проспекта Независимости, от Национальной библиотеки до ж/д вокзала – 4 аварии. Все с Яндекс.Такси. Все! Понимаете? Это интервал в 20 минут.

Юрий Важник:

Что будем делать?

Екатерина Станкевич:

Требования к водителю, во-первых. Белорусская регистрация Яндекса, во-вторых. По моему мнению, по моему профессиональному мнению, также как во всём мире сейчас – в США, в Великобритании, в некоторых странах Западной Европы – Uber становится (а Яндекс – это тот же Uber, давайте будем говорить прямо), он становится работодателем. И посмотрим тогда, как он сможет соблюдать и платить все налоги, которые он должен платить в этой стране.

Юрий Важник:

Скажите, а хорошие перевозчики в аэропорту, на вокзале – терминальные перевозчики? Вот с ними надо что-то делать или не надо?

Важник: «Система автобусных перевозок – все терминалы «умерли» в Минске. Потому что неправильно были расположены»

Екатерина Станкевич:

Безусловно!

Олег Радкевич:

С ними ничего не сделаем. Ни один закон их никогда не касался. И у них всегда выполнены все требования.