Глава службы такси: «В течение последних двух лет мы не можем водителей донабрать»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?

Олег Радкевич, руководитель службы такси:

Если раньше у нас не было проблем с поиском водителей, которые бы стали у нас обслуживаться – водителей такси для перевозки, то сейчас мы длительное время, фактически в течение последних двух лет, мы не можем на сегодняшний день водителей донабрать.

Потому что как только человек, который звонит и хочет работать, свою деятельность желает в сфере перевозки такси, и слышит, что для этого надо пройти курсы водителя такси, предъявить копии документов, прав, соответственно, нам предъявить, у нас в накопителе есть его документы, которыми он может, и нужен таксометр, они… трубочку и заканчивают разговор.

Понимаете, то есть это говорит о трендах.