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Глава службы такси: «В течение последних двух лет мы не можем водителей донабрать»

27 февраля 2020 12:54
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?

Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Если раньше у нас не было проблем с поиском водителей, которые бы стали у нас обслуживаться – водителей такси для перевозки, то сейчас мы длительное время, фактически в течение последних двух лет, мы не можем на сегодняшний день водителей донабрать.

Потому что как только человек, который звонит и хочет работать, свою деятельность желает в сфере перевозки такси, и слышит, что для этого надо пройти курсы водителя такси, предъявить копии документов, прав, соответственно, нам предъявить, у нас в накопителе есть его документы, которыми он может, и нужен таксометр, они… трубочку и заканчивают разговор.

Понимаете, то есть это говорит о трендах.

Глава службы такси: «В течение последних двух лет мы не можем водителей донабрать»-1

# Такси Минска # общество # Олег Радкевич

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