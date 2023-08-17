В 42-м туда пришли фашисты – в Витебской области установили почти 70 новых мест массовых захоронений

Новости Беларуси. В Витебской области установлено почти 70 новых мест массовых захоронений мирных жителей. Одно из таких обнаружено в деревне Коковчино Сенненского района. Выяснилось, что в 1942 году туда пришли фашисты, вывели из домов людей и расстреляли.

Удалось установить, что убиты были не менее 20 человек, среди которых и дети. Найденные спустя несколько десятилетий на месте трагедии предметы (детская и взрослая обувь, ложки) легли в основу экспозиции в Сенненском историко-краеведческом музее.

Ива Шубко, директор Сенненского районного историко-краеведческого музея:

По воспоминаниям местных, их просто выталкивали, вытягивали из домов, выбрасывали, а потом, когда уже расстреляли, местных заставили их закопать, похоронить.

Очень интересно, здесь есть одна серьга, а вторая то ли с кусочком материала, видимо, когда тянули, может быть, вырвали ее.