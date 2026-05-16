В 4 областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов

Локация, где не был ни один посетитель – чем удивит «Ночь музеев» в Несвиже? Рассказала замдиректора

«В этом году у нас даже есть такая локация, куда мы вообще за 15 лет работы музея ни разу еще не пускали посетителей. В этой локации у нас будет интересная музыкальная история».