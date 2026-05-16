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В 4 областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов

16 мая 2026 14:41
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В 4 областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов-0

16 мая 2026 года в 4-х районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов.

На интерактивной карте Минлесхоза указано, что посещение лесов полностью разрешено на территории Витебской и Могилевской областей, также в большинстве районов Минской области – ограничение действует в Воложинском, Пуховичском, Солигорском, Столбцовском районах.

В большей части районов Брестской, Гомельской и Гродненской областей посещение лесов ограничено.

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# природа Беларуси # Охрана природы

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