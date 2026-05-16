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США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

16 мая 2026 16:53
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Хрупкое затишье на Ближнем Востоке может прекратится уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе-2

Как стало известно газете Нью-Йорк Таймс, советники Дональда Трампа подготовили детальные сценарии возобновления ударов по Ирану. По данным СМИ, ожидается радикальное изменение тактики.

Вместо привычных дистанционных бомбардировок Вашингтон и Тель-Авив готовят беспрецедентную по дерзости наземную операцию. Элитный армейский спецназ должен будет штурмом взять подземные ядерные объекты Исламской Республики. Эксперты называют этот план одной из самых опасных спецопераций в современной истории. Одновременно Пентагон планирует захватить остров Харг – ключевой узел иранского экспорта нефти, чтобы полностью обескровить экономику Тегерана.

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе-4

Взаимная вражда Вашингтона, Тель-Авива и Тегерана длится с исламской революции 1979 года. Отношения окончательно зашли в тупик после выхода США из ядерной сделки и недавнего краха прямых дипломатических переговоров. Израиль видит в ядерной программе Ирана экзистенциальную угрозу, а Белый дом считает исламский режим главным дестабилизатором региона. Нынешний виток эскалации – продолжение масштабной войны, вспыхнувшей в начале 2026 года.

# Новости Ирана # США # Израиль # Конфликт на Ближнем Востоке

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