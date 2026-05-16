США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Хрупкое затишье на Ближнем Востоке может прекратится уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно газете Нью-Йорк Таймс, советники Дональда Трампа подготовили детальные сценарии возобновления ударов по Ирану. По данным СМИ, ожидается радикальное изменение тактики. Вместо привычных дистанционных бомбардировок Вашингтон и Тель-Авив готовят беспрецедентную по дерзости наземную операцию. Элитный армейский спецназ должен будет штурмом взять подземные ядерные объекты Исламской Республики. Эксперты называют этот план одной из самых опасных спецопераций в современной истории. Одновременно Пентагон планирует захватить остров Харг – ключевой узел иранского экспорта нефти, чтобы полностью обескровить экономику Тегерана.