США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Хрупкое затишье на Ближнем Востоке может прекратится уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хрупкое затишье на Ближнем Востоке может прекратится уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как стало известно газете Нью-Йорк Таймс, советники Дональда Трампа подготовили детальные сценарии возобновления ударов по Ирану. По данным СМИ, ожидается радикальное изменение тактики.
Вместо привычных дистанционных бомбардировок Вашингтон и Тель-Авив готовят беспрецедентную по дерзости наземную операцию. Элитный армейский спецназ должен будет штурмом взять подземные ядерные объекты Исламской Республики. Эксперты называют этот план одной из самых опасных спецопераций в современной истории. Одновременно Пентагон планирует захватить остров Харг – ключевой узел иранского экспорта нефти, чтобы полностью обескровить экономику Тегерана.
Взаимная вражда Вашингтона, Тель-Авива и Тегерана длится с исламской революции 1979 года. Отношения окончательно зашли в тупик после выхода США из ядерной сделки и недавнего краха прямых дипломатических переговоров. Израиль видит в ядерной программе Ирана экзистенциальную угрозу, а Белый дом считает исламский режим главным дестабилизатором региона. Нынешний виток эскалации – продолжение масштабной войны, вспыхнувшей в начале 2026 года.