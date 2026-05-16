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В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»

16 мая 2026 17:00
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Патриотическое воспитание молодежи остается одним из приоритетов государственной политики и все чаще приобретает практическое содержание. В эти дни в стране проходит полуфинал турнира «Вызов». За выход в финал соревнуются 80 10-классников со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»-2

Уже в первый день участники погрузились в условия, максимально приближенные к армейским: получили экипировку и прошли подготовку на учебных точках. А утро субботы началось по-настоящему по-военному – в три часа, с подъема по боевой тревоге. На полигоне команды преодолевают обновленную полосу препятствий, выполняя тактические и огневые задачи.

Николай Зарубицкий, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Это 3 сезон проекта «Вызов». В нем начинали участие 800 человек, из которых до полуфинала дошли 80 людей, в финал попадут лишь 40.

Турнир направлен не только на физическую подготовку. В центре внимания – формирование ответственности, командного духа и готовности к защите страны. Участники отрабатывают навыки взаимовыручки, проверяют знания военной истории Беларуси и учатся действовать в стрессовых условиях. Итоги полуфинала подведут уже завтра, 17 мая.

# Николай Зарубицкий # Молодежь Беларуси

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