В Беларуси отмечают День работников физкультуры и спорта – какими успехами может похвастаться страна

Спорт в Беларуси давно стал чем-то большим, чем просто соревнования и медали. Это часть образа жизни, государственной политики и, во многом, национального характера. Причем тон здесь задается на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко не раз говорил о важности спорта и личным примером показывает: физическая активность – это не формальность, а привычка. Хоккей, лыжи, теннис, велоспорт – белорусский лидер регулярно выходит и на лед, и на спортивные трассы. В Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом – Лукашенко. Подробнее тут.

Этот год стал важным для профессионального спорта. Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по ограничениям в отношении белорусских спортсменов. Решение называют долгожданным, хотя путь к полноценному возвращению на мировые старты для многих федераций еще только начинается. Стоит отметить, что даже в условиях санкций белорусские спортсмены за 2025 год завоевали 735 медалей на международных соревнованиях. И у нас есть все для новых побед. Сегодня по всей стране работают более 23 тысяч спортивных объектов: ледовые арены, бассейны, манежи, стадионы и многофункциональные комплексы.

Беларусь регулярно принимает крупные международные турниры, а интерес к спорту остается высоким у людей самых разных возрастов. По данным Белстата, физической активностью сегодня занимаются более 32 % белорусов. Причем самая спортивная аудитория – молодежь от 16 до 29 лет: почти 59 %. Какими результатами встречает профессиональный праздник спортивная Беларусь и почему спорт в стране давно воспринимают как инвестицию в будущее? В репортаже наших корреспондентов.

Здоровый образ жизни и профессиональные достижения. Спорт сегодня – это не просто увлечение, а огромная сфера, объединяющая сотни профессий. Имена лучших из года в год остаются на виду. В Министерстве спорта обновили республиканскую Доску почета. Среди 17 лауреатов этого года – хоккейный клуб «Металлург».

Андрей Павлович, директор ХК «Металлург»:

В центре Минска у нас появилась своя табличка, скажем так. Возле вокзала, то есть минчане все проходят, поэтому, конечно, накладывает ответственность на нас. Наш успех – в командной работе, что у нас есть хорошие специалисты. За счет таких людей мы и держимся, каждый старается друг друга подстраховывать. Завоевать золото – это лишь половина дела, куда труднее доказать, что первая победа не была случайной. Минское областное училище олимпийского резерва второй год подряд уверенно держится в лидерах. Секрет успеха прост: здесь воспитывают настоящих профессионалов и будущую спортивную элиту страны.