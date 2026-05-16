МИД Беларуси передал экспонаты Национальному историческому музею

Уникальные документы о зарождении дипслужбы независимой Беларуси, материалы о создании договорно-правовой базы, первых зарубежных визитах главы государства, а также исторические артефакты. Министерство иностранных дел Беларуси передало Национальному историческому музею раритеты дипломатической службы. Церемония подписания соответствующих документов состоялась в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы обещаем вам, что будем постоянно пополнять вашу экспозицию, чтобы она была богаче, ярче. И не только была предметом гордости всех нас, дипломатов или тех, кто близок к дипломатической службе, или наших родственников, знакомых, но и каждого белоруса, который, посещая этот зал, видел, насколько громко звучит имя Беларуси на международной арене, в каких серьезных инициативах мы принимали участие либо инициировали их, насколько мы проводим миролюбивую и последовательную политику за стабильность, за сотрудничество.

Дипломатической службе Беларуси посвятят отдельный блок в новой экспозиции Национального исторического музея. Архивные документы, фото и видео, образцы геральдики, знаки отличия различных органов дипслужбы, ценные вещи наших дипломатов – музею передано более 350 предметов. Ольга Голоско, заместитель директора Национального исторического музея Беларуси:

Передача уже не первая. Предметы все имеют очень важное значение для раскрытия работы дипломатической службы. То есть какой-то из них выделить и сказать, что это наиболее важный или наиболее интересный, невозможно. Каждый из них раскрывает эту работу по-своему.