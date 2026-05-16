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Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств

16 мая 2026 16:59
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Обострение ситуации вокруг Ирана и фактическая блокада Ормузского пролива, через который проходит значительная часть глобальных поставок сырья, спровоцировало новый виток криза в европейской системе здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств-2

Страны ЕС оказались на пороге масштабного дефицита лекарств. Как пишет влиятельное издание «La Tribune», Европа критически зависит от внешних поставщиков. До 80-90 % активных фармацевтических ингредиентов импортируется из Китая и Индии. И как только логистика дает сбой – вся цепочка рушится. И даже при наличии альтернативных маршрутов стоимость компонентов лекарств резко возрастает, а некоторые из них и вовсе становятся недоступными. В зоне риска самые базовые препараты: антибиотики, жаропонижающие, лекарства для хронических заболеваний. Во Франции власти уже официально предупреждают о перебоях. В Швейцарии не хватает детских сиропов и дерматологических препаратов. А в Германии зафиксирован дефицит более чем 500 наименований. Как признаются сами фармацевты, все чаще пациенты уходят из аптек без нужных лекарств. 

И это – лишь верхушка айсберга. Системный кризис европейского здравоохранения гораздо глубже. Перманентно нарастает острый дефицит медицинских кадров. По оценкам экспертов, в 2026 году Европе не хватает около миллиона специалистов – врачей, медсестер, младшего персонала. Причины – старение населения, выгорание работников и массовый отток кадров. В той же Германии около 80 тысяч врачей уже старше 60 лет. И в ближайшие годы тысячи практик могут закрыться просто потому, что их некому будет заменить. При этом даже рост числа дипломированных специалистов ситуацию не спасает. Молодые врачи все чаще выбирают частную практику или сокращенный рабочий график. В результате нагрузка на систему растет, а доступность медицины – падает.

Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств-4

И это напрямую бьет по пациентам. Ожидание приема у специалистов в целом ряде стан – Великобритании, Португалии, Испании, Польше, Германии, Швеции – становится все более длительным и утомительным. Счет идет уже даже не на недели, а на многие месяцы. В итоге люди вынуждены обращаться в экстренные отделения, которые изначально не рассчитаны на такой поток.

Еще одна тенденция – закрытие отделений и целых больниц. Особенно в регионах, где содержание медицинской инфраструктуры становится экономически невыгодным. На этом фоне страны ЕС фактически вступили в конкуренцию за кадры, переманивая врачей и медсестер друг у друга. В Италии, по данным местных СМИ, из-за утечки специалистов система здравоохранения теряет сотни миллионов евро. Европейский союз пытается реагировать: обсуждается привлечение иностранных специалистов, локализация производства лекарств, упрощение импорта, пересмотр правил закупок. Но эксперты признают – эти меры носят скорее антикризисный характер и не решают системных проблем.

Пока же система продолжает работать на пределе возможностей, и для пациентов это означает одно – доступ к базовой медицинской помощи становится все менее предсказуемым.

# Кризис в ЕС # Медицина

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