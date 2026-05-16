В Минске прошел форум «Мама без фильтров 2.0»

И все чаще разговор о традиционных ценностях сегодня выходит за рамки официальных площадок, становясь открытым и очень личным диалогом о семье, воспитании и роли женщины в современном обществе. Именно этому посвящен форум «Мама без фильтров 2.0», который прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил около 500 участниц не только из разных регионов Беларуси. В Минск приехали и гостьи из России, чтобы обменяться опытом, услышать истории других мам и обсудить темы, которые редко помещаются в формат «идеальной» картинки в соцсетях.

В центре внимания материнство без идеальных картинок и социальных шаблонов, честный разговор о поддержке, ответственности и балансе между семьей и самореализацией. Первый форум в 2025 году вызвал большой интерес, а теперь проект стал еще масштабнее. Главная тема – сила женщины: внутренняя, семейная и профессиональная.

Виктория Окулевич, организатор форума «Мама без фильтров 2.0»:

Особенностью этого года является то, что мы гораздо расширили аудиторию. Если в прошлом году мы приглашали только мам с детками до трех лет, а сейчас у нас присутствует в зале и мамы со стажем, как я называю, и даже бабушки. Приехали за сотни километров и прилетели даже за тысячи. У нас две участницы из Российской Федерации, представленные города Пензе и Уфа, специально прилетели впервые в нашу страну посмотреть на наши красоты и принять участие в добром празднике.

Анастасия Медведева, участница форума «Мама без фильтров 2.0» (Россия):

Я вдохновилась сделать вот что-то подобное такое в своем городе. Организовать такой же форум для мам, потому что я считаю, что это очень важно. Создавать такое, когда люди, когда мамочки могут пообщаться друг с другом, узнать что-то друг от друга. Своим опытом поделились известные телеведущие, психологи, спортсменки и блогеры. Все спикеры – мамы, поэтому разговор строился не на теории, а на личном опыте и практических советах.