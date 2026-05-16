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О пути в спорте, технических нюансах и воле к победе – пообщались с Андреем Бабинским

16 мая 2026 13:50
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Знаете, есть поговорка: жизнь делится на до и после. Иногда этот разрыв случается за одну секунду. Наш сегодняшний гость знает об этом лучше других. В 19 лет обычный парень, сила, молодость, любимая девушка на руках. Один шаг, одна ошибка и падение, которое врачи называли приговором.

Сегодня он мастер спорта, член национальной паралимпийской команды Беларуси, а еще абстрактный художник, который побеждает на международных выставках в Иране.

Как не сломаться, когда мир рухнул? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Бабинский.

О пути в спорте, технических нюансах и воле к победе – пообщались с Андреем Бабинским-2

Алеся Алехнович, СТВ:
Познакомьте нас со своим видом спорта. Какие-то технические нюансы, которые простому зрителю непонятны и неизвестны. В чем сложность? Что приходится настраивать, отстраивать? Что учитывать во время бросков, во время метания?

Андрей Бабинский, мастер спорта, член национальной паралимпийской команды Республики Беларусь:
Так как я являюсь мастером спорта Республики Беларусь по легкой атлетике именно в метании булавы. Булава сама в виде кегли. Она сделана из дерева. На конце булавы прикрепляется латуника. Вырезается специально, по определенным размерам. Булава тоже делается по определенным размерам, по международным стандартам. Конечно же, шляпка – это конец булавы, куда крепится булава на сами пальцы. Кто-то немного может держать булаву, но так как у меня пальцы, руки совсем не работают, я булаву не могу держать от слова совсем. То есть если я ее возьму в руки, она у меня просто упадет. Я ее креплю на специальный клей, гандбольный клей, который помогает держаться булаве на пальцах. И чем дальше мы метнем ее, тем выше будет результат.

Подробности в видео.

# Паралимпийские игры

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